“إبصار”.. مجلس الضمان الصحي يكرّم الفائزين بأفضل الحلول المبتكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن مجلس الضمان الصحي عن أفضل ثلاثة حلول فائزة مقدمة من الشركات الناشئة المشاركة في مسرعة “إبصار”، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه اليوم في الرياض، بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، ومنشآت ممثلة بمركز الابتكار والكراج، حيث تستعرض الشركات الناشئة حلولها المبتكرة التي تسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع.

ويحتفي المجلس بالفائزين في مسرعة إبصار الذين تميزوا بتقديم حلول إبداعية تعكس إمكانيات رواد الأعمال في التقنية الصحية، وتميزت شركة “رولوجي” بحلول مبتكرة توفر تشخيصات سريعة ودقيقة من خلال شبكة من أطباء الأشعة المختصين، وقدمت شركة “ديجي فارم” حلول تمكن الشراء القائم على القيمة باستخدام عقود ذكية وتقنية سلاسل الكتل لتسهيل توثيق مقاييس نتائج وتجربة المرضى المبلغ عنها، بالإضافة إلى شركة “هيومانتي” وهي منصة مدعومة بالذكاءال1 الاصطناعي لقياس العمر البيولوجي لتمكين الرعاية الصحية الاستباقية ورعاية كبار السن.

وتعدّ مبادرة “إبصار” إحدى مبادرات مجلس الضمان الصحي التي أطلقها بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن إطار سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة عالميًا، تدعم استدامة النظام الصحي من خلال تعزيز الابتكار عبر تصميم منتجات وبرامج تلبي احتياجات المستفيدين، وترتكز على البيانات.

وعمل المجلس على مدار أكثر من 6 أشهر على تقديم أكثر من 50 فعالية وجلسة استشارية لدعم الابتكار وريادة الأعمال؛ بهدف تعزيز الاستدامة عبر إيجاد الحلول العصرية المبتكرة.

ومن ناحيتها أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي حرص المجلس على الإسهام في تطور وكفاءة القطاع الصحي السعودي، من خلال العديد من المبادرات.

وأشارت إلى أن مبادرة “إبصار” شملت مجموعة متنوعة من البرامج في ظل السعي إلى تطوير وتمكين ثقافة الابتكار لبناء حلول جديدة فعالة وناجحة، مع التركيز على احتياجات وتحديات المستفيدين، لخلق منتجات سهلة الاستخدام وقيّمة، إضافة إلى إيجاد منتجات قائمة على البيانات، من خلال اتباع نهج يعتمد على البيانات في تصور المنتج وتحديد الأولويات وتعزيز عملية اتخاذ القرار.

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