“المركزي الروسي” يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 83.38 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.9658 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدر 1.15 روبلٍ، ليبلغ 101.596 روبلٍ، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7.62 كوبيكات، ليصل إلى 13.4568 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط