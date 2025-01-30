مؤتمر طلابي بجامعة البترول والمعادن

ينطلق في الرابع من فبراير في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول مؤتمر طلابي عالمي يجمع بين العلم والمتعة ويحوي المعرض 150 فكرة ملهمة من الطلاب.

ويعد مؤتمر الأبحاث العالمي للطلاب الأول من نوعه في المنطقة الذي أطلقه قادة وطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويعزز المؤتمر مفهوم البحث العلمي وتأثيره على مختلف جوانب الحياة وذلك من خلال توفير المختلفة وتبادل الأفكار المبتكرة وعرض الأبحاث الرائدة ومن خلال سد منصة ديناميكية لتعاون التخصصات الفجوات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والعلمية، كما يوفر المؤتمر فرصة فريدة للباحثين والطلاب للتفاعل مع أحدث التطورات واكتساب رؤى من الأقران والخبراء.

كما يتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل ورش عمل متخصصة ومتحدثين عالميين ملهمين وجلسات حوارية ومعارض للملصقات البحثية وغيرها من الأنشطة التي تعزز بيئة الابتكار في حين يطمح القائمون على المؤتمر إلى رفع مستوى الابتكار والتعاون الذي يقوده الطلاب عبر مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأعمال، وإلهام الجيل القادم من القادة والمبتكرين العالميين.