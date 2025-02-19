السعودية | 35 جلسة حوارية في انطلاقة المنتدى السعودي للإعلام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة، 35 جلسة نقاشية وورشة عمل، من خلال 4 منصات رئيسية تضم “مسرح أرامكو، و”حديث المنتدى”، و”منصة الاستثمار”، و”منصة الإلهام”، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الإعلام على الصُعد المحلية والإقليمية والدولية، وتناقش عددًا من المواضيع ذات العلاقة بالمجال.

ويحتضن مسرح أرامكو – وهو المسرح الرئيسي الذي يتناول القضايا الكبرى، والتوجهات المستقبلية -، 10 جلسات، أبرزها ستكون بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في جلسة افتتاحية تحمل عنوان “دهاليز الطاقة وصناعة القرار”، مستعرضًا ملامح المرحلة المقبلة في القطاع وتأثيرات الإعلام على توجهات الأسواق العالمية، وعن تأثير الإعلام على الشخصيات السياسية يستعرض رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون في جلسة “الإعلام وصناعة الزعامة السياسية”، تأثير الإعلام في تشكيل صورته كزعيم سياسي بارز، وكيف أسهمت التغطيات الإعلامية في رسم ملامح مسيرته السياسية.

بينما يشهد المسرح الفرعي، الذي يُعد بمثابة منصة حوارية تفاعلية “حديث المنتدى” 9 جلسات تجمع الخبراء مع ضيوف المنتدى في أجواء غير رسمية، لمناقشة أبرز قضايا الإعلام والتحولات التي يشهدها، ومن أهم الجلسات ” رحلة السعودية إلى كأس العالم 2034”، ويتحدث فيها رئيس وحدة ملف استضافة كأس العالم 2034 حمـاد البلوي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الدكتور تركي العواد، والإعلامي الرياضي القطري محمد الكواري، إضافة إلى جلسة معمقة حول الاقتصاد الإبداعي: تتحدث عن دور الإعلام في تعزيز الأسواق والشراكات العالمية، وأخرى تستشرف “مستقبل صناعة المحتوى: بين منصات البث الرقمي والإعلام المرئي”.

فيما تقدم منصة الاستثمار التي تتيح مساحة لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين 6 جلسات تتناول مواضيع محورية من بينها: “مستقبل الراديو”، و”الصحافة الرقمية المدفوعة”، و”دور الإعلام في تعزيز الاستثمار وبناء العلامات التجارية”.

وفي منصة “الإلهام” يتعرف زوار المنتدى السعودي للإعلام على تجارب المؤثرين من خلال المنصات، إضافة لمواضيع فهم الجمهور من خلال 10 مواضيع متنوعة مثل: “سناب شات: المنصة المفضلة للسعوديين وتأثيرها في تشكيل البيئة الإعلامية”، و ” فهم اتجاهات الجمهور باستخدام التقنيات والأفكار المتنوعة الحديثة”.

وتؤكد جلسات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الرابعة دوره الريادي في مد جسور التواصل مع العالم، لبحث مستقبل القطاع، والتحديات التي تواجهه، والفرص التي يمكن استثمارها لتعزيز صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

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