شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض معاقبة لاعبيه بعد الخسارة أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادى إنبى توقيع عقوبة على لاعبى الفريق البترولى بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى أمس الإثنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دورى Nile".

وطلب الجهاز الفني لـ إنبى اللاعبين بغلق صفحة المصري البورسعيدى من أجل الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى المصري.



في سياق مختلف أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، أن إنبى حصل على عائد تخطى العشرين مليون جنيه من وراء إعارة زياد كمال إلى الزمالك فى الفترة الماضية.

وقال أيمن الشريعى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إن إنبى استفاد من إعارة زياد كمال لنادى الزمالك، والعائد تخطى الـ20 مليون جنيه، فى ذلك الفترة من العقد الذى تم بين إنبى والزمالك".

وأضاف رئيس نادى إنبى: "نجحنا فى توقيع بروتوكول تعاون مع نادى الاتحاد الليبى لمدة 5 سنوات وأشكرهم على حسن الاستقبال، وهذا التعاون من أجل تبادل الخبرات فى قطاع الناشئين، وبالفعل أرسلنا مدربين من 10 أيام بدأوا فى التدريب فى قطاع الناشئين بليبيا".