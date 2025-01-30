شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبى فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادي الزمالك جزءا من مستحقات لاعبى الفريق الكروي الأول، خلال الساعات الماضية بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ القرض.

وحرص المجلس على صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الدفاع، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري.

ومن جانب آخر، شارك المغربى محمود بنتايج في مران الزمالك اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتواجد بنتايج في المران الجماعى بعد غيابه بالأمس الثلاثاء على خلفية اعتراضه بسبب عدم المشاركة فى التشكيل الأساسي للفريق، وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وخاض أحمد حمدي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، بينما أدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية مران اليوم تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، تحت متابعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين على ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري، وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب.

وعقب انتهاء الفقرة الأولى، عقد المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية، وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين، وخوض بعض الجمل الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز.