شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في طريقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في طريقين بسبب الضباب.
وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( غمض - جسر الكوبري) وطريق الطف ( الساد - العجبان ).
ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في طريقين بسبب الضباب.
وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( غمض - جسر الكوبري) وطريق الطف ( الساد - العجبان ).
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام