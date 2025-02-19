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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في طريقين

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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في طريقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في طريقين بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( غمض - جسر الكوبري) وطريق الطف ( الساد - العجبان ).

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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