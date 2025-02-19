شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السبر: استنشاق الدخان أثناء الصيام لا يفطر إلا بالتعمد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، على سؤال سيدة جاء فيه: “في بعض المرات أدخل مكان فيه دخان واستنشق هذا الدخان وأشعر بطعمه في حلقي فهل يفطر أو لا؟”

وأوضح الشيخ السبر خلال استضافته على قناة «الرسالة»: “إن استنشاق الدخان أثناء الصيام لا يُفطر إلا إذا دخل إلى الجوف عمدًا وكان له جرم محسوس” .

وأضاف : إذا لم يتعمد الإنسان إدخال الدخان في جوفه أو استنشاق رائحة المكان فلا يُفطر” .