شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى القاهرة والوطن العربى كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك فى لقاء القمة 129 المقرر إقامته باستاد القاهرة يوم السبت المقبل فى لقاء صعب للطرفين يصعب التكهن بنتيجته نظرا لقوة الفريقين وخروج المباراة عادة عن التوقعات فى ظل رغبة لاعبى الفريقين بإخراج كل ما لديهم وتقديمه أمام الجماهير وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

الأهلي ضد الزمالك.. نتيجة البروفة الأخيرة

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا فى المواجهة الأخيرة بالدوري على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في مباراة الجولة 14، بينما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق.

مباراة الأهلي ضد الزمالك.. غيابات الأحمر

يدخل النادي الأهلي مباراة القمة مفتقداً لجهود كل من طاهر محمد طاهر، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، علي معلول، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، ورضا سليم والذي تم رفع اسمه من القائمة.

الأهلي ضد الزمالك.. غيابات الأبيض

وتأكد غياب كل من ناصر ماهر عن الزمالك في مباراة القمة بسبب عقوبة الإيقاف، وكذلك أحمد حمدي وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي، وأحمد فتوح ، ومحمود جهاد للإصابة وعدم الجاهزية، فيما ينتظر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء تحديد مصيره بعد خروجه مصاباً في المباراة الماضية أمام بتروجت مصاباً بشد عضلي، حيث يخضع اللاعب لفحوصات طبية لحسم موقفه من المباراة المرتقبة.

الأهلي ضد الزمالك.. ترتيب الفريقين بالدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف ، ويعد أقوى خط هجوم فى المسابقة .

فى الوقت نفسه يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.