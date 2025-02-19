الحلويات الصحية المناسبة للحامل في رمضان   

حلويات صحية يمكنك تناولها أثناء الحمل

عادة ما تحتوي على كمية أقل من السكر

الفاكهة

الجيلاتو

مصاصات الفاكهة

الشوكولاتة الداكنة

بارفيه الزبادي

المكسرات المغطاة بالشوكولاتة

كعكة ملاك بدون زبدة

الحلويات التي يجب تجنبها أثناء الحمل

نصائح لحلويات صحية أثناء الحمل

تناولي العسل: على الرغم من كونه شكلاً من أشكال السكر، إلا أن العسل يحتوي على بعض العناصر الغذائية أكثر من السكر المكرر. وبشكل عام، حاولي أن تجعلي المحليات المضافة (بما في ذلك تلك الموجودة في المشروبات والحبوب والزبادي) أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

رشي القليل من شراب القيقب: يحتوي شراب القيقب على بعض مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، ولكنه لا يزال مُحلى، لذا لا تستخدميه بكثرة.

حاولي أن تخبزيه بنفسك: بما أنك تتحكمين في المكونات، يمكنك إجراء بعض التعديلات الصحية (مثل استخدام دقيق الحبوب الكاملة أو الشوفان) على طبقك المفضل.

وصفات حلويات لذيذة للحامل في رمضان

خبز الموز والجوز

خبز الموز والجوز

المقادير

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت، ادهني قالب الخبز مقاس 9 بوصات بالزبدة والدقيق.

في الخلاط أو محضر الطعام، امزجي الموز وعصير الفاكهة والزيت والبيض والفانيليا، اخلطي حتى يصبح الخليط ناعماً.

في وعاء كبير، امزجي الدقيق وبذور الكتان والشوفان والقرفة وجوزة الطيب ومسحوق الخبز وصودا الخبز، قلبي المكونات حتى تمتزج.

قلّبي خليط الموز برفق في خليط الدقيق، حتى يمتزج جيداً؛ لا تفرطي في التقليب، أضيفي الجوز برفق.

ضعي العجين في القالب المجهز واخبزيه لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، حتى يخرج عود الأسنان نظيفاً عند إدخاله في المنتصف.

انقلي الخبز إلى رف سلكي واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق، مرري ملعقة مسطحة حول حافة الصينية، ثم اقلبي الخبز على رف سلكي ليبرد تماماً، خزني الخبز مغلفاً بإحكام في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 أيام أو مجمداً لمدة 3 أشهر.

كوكيز رقائق الشوكولاتة بمزيج المكسرات

كوكيز رقائق الشوكولاتة بمزيج المكسرات

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 180.

في وعاء كبير، امزجي الشوفان وجنين القمح وبذور الكتان وجوز الهند، ثم أضيفي الزبدة، وقلبي حتى تمتزج المكونات.

في وعاء محضر الطعام، امزجي عصير الفاكهة المركز والبيض والزبيب؛ اخفقي حتى يتفتت الزبيب، أضيفي خليط الزبيب إلى خليط الشوفان؛ قلبي حتى يمتزج الخليط، أضيفي المكسرات ورقائق الشوكولاتة.

قومي بإسقاط ملفات تعريف الارتباط بواسطة ملعقة كبيرة، على مسافة حوالي 1 بوصة بين كل ملف تعريف ارتباط، على أوراق ملفات تعريف الارتباط غير اللاصقة؛ ثم قومي بتسويتها باستخدام ظهر الشوكة حتى تشكل دوائر غير منتظمة.

اخبزيها لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح صلبة، اتركيها لتبرد تماماً، احفظيها في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 5 أيام أو مجمدة لمدة شهر.

مربعات التمر على الطراز القديم

مربعات التمر على الطراز القديم

المقادير:

الحشوة:

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة، رشي صينية خبز مربعة مقاس 8 بوصات برذاذ طهي غير لاصق.

لتحضير القشرة: في محضرة الطعام، امزجي الزبدة والدقيق وبذور الكتان والخل.

اخفقي حتى يصبح الخليط ناعماً ومتفتتاً، اضغطي على ¾ الخليط في القالب المحضر.

اخبزي حتى يصبح لونه بنياً فاتحاً، لمدة 15 دقيقة تقريباً.

للحشوة:

في وعاء متوسط الحجم، اخفقي البيض وعصير الفاكهة والدقيق والملح حتى تمتزج المكونات.

أضيفي التمر وقلبي، اسكبي الحشوة فوق القشرة.

رشي القشرة المتبقية بالتساوي على الفاكهة، ثم رشي اللوز.

اخبزي لمدة 25 دقيقة، أو حتى يتحول لونها إلى البني الفاتح وتصبح صلبة عند الأطراف ولكنها طرية في المنتصف، ضعيها على رف سلكي لتبرد تماماً.

احفظيها مغطاة بإحكام في الثلاجة لمدة يومين.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:53 صباحاً - بعد، وتناول الطعام وشرب ما يكفي من الماء، في شهر رمضان تأتي اللحظة التي تنتظرها الكثير من الحوامل: الحلوى - الكرز فوق الوجبة المثالية، حتى لو كنت تحاولين تناول طعام صحي الآن بعد أن أصبحت تتناولين الطعام لشخصين، فلا داعي للتخلي عن الحلوى لمجرد أنك حامل، هناك الكثير من الحلويات الصحية التي يمكنك الاستمتاع بها في نهاية اليوم، وهي آمنة تماماً لطفلك، كما يصنفها لكِ خبراء التغذية.على الرغم من أنه من الجيد تماماً تناول الحلوى يومياً، إلا أن الاعتدال في كل شيء هو المفتاح دائماً، حاولي فقط الالتزام بتناول قطعة أو قطعتين صغيرتين من الحلوى يومياً، من هذه الأصناف:تُعد الفاكهة أثناء الحمل من أسهل وأبسط الحلويات، ويمكن أن تكون النهاية الحلوة المثالية بعد الإفطار، اختاري الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخوخ والتوت والجريب فروت والكيوي والفراولة والبرتقال والبطيخ والتوت الأسود، تحتوي كل هذه الفواكه أيضاً على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والألياف.يتم خفق هذه الحلوى الكريمية ببطء وبكمية أقل من الهواء، وعادة ما تحتوي على كمية أقل من السكر والدهون والسعرات الحرارية للحامل أثناء الصيام مقارنة بالآيس كريم، لذا عندما تشتهين الآيس كريم، جربي الجيلاتو بدلاً من ذلك.مصاصات الفاكهة هي حلوى باردة أخرى تستحق الاشتهاء، تجنبي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو اصنعيها بنفسك عن طريق مزج الفواكه المجمدة مثل الموز أو المانجو مع الزبادي اليوناني، وتجميدها باستخدام أعواد المصاصات.هل الشوكولاتة مفيدة حقاً لصحتك؟ نعم؛ إذ تحتوي الشوكولاتة على نسبة تزيد على 70% من الكاكاو على مركبات تسمى الفلافانول، والتي قد تساعد في حماية قلبك، تناولي حصةً لا تزيد على أونصة واحدة.يحتوي على البروتين والكالسيوم والفيتامينات والألياف، لا؛ فنحن لا نتحدث عن الفيتامينات التي تحتاجينها أثناء الحمل، بل عن بارفيه الزبادي الكريمي الممزوج ببعض التوت والمكسرات، التزمي بالنوع الخالي من الدهون وغير المحلَّى، وزيني هذه الحلوى في كوب أو وعاء جميل مع بعض التوت في الأعلى.اجمعي بين الخصائص الصحية للشوكولاتة الداكنة والخصائص الموجودة في المكسرات، وستحصلين على حلوى لذيذة يمكنك تناولها أثناء التنقل. مرة أخرى، التزمي بحصة تبلغ أونصة واحدة؛ أي حفنة صغيرة.تحتوي هذه الكعكة الخفيفة على بياض البيض والدقيق وكريم التارتار والسكر فقط، يمكنك وضع بعض شرائح الفاكهة فوقها للحصول على دفعة غذائية.ولكي تظلي في الجانب الآمن، تجنبي تناول هذه الأطعمة المفضلة لديك في الوقت الحالي حتى وصول طفلك الصغير، تجنبي هذه الأطعمة السكرية المنكهة:الأطعمة المنكهة بجذر عرق السوس: تحتوي بعض الأطعمة المنكهة بجذر عرق السوس على مركب جليسرهيزين، وهو مركب قد يؤثر على نمو دماغ طفلك عند تناوله بكميات كبيرة.التيراميسو وموس الشوكولاتة والميرينغ غير المطبوخ: كل هذه الأطعمة تحتوي على بيض نيئ في وصفاتها الفاخرة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا.هل تعرفين أفضل نظام غذائي للحامل في رمضان؟هناك طرق لإضفاء قيمة غذائية على الحلويات، إليك بعض التقنيات البسيطة والمفيدة.لا تتخلصي من الموز الناضج مرة أخرى! قشريه، ولفيه بإحكام، ثم جمّديه حتى يتوفر لديك الوقت لتحضير هذا الرغيف اللذيذ، إنه وجبة خفيفة حلوة ومغذية، ويحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3، وذلك بفضل بذور الكتان أثناء الحمل والجوز.تكفي 8 أشخاصمدة التحضير ساعة كاملة2 موزة ناضجة كبيرة، مقطعة إلى قطع1 كوب من عصير العنب المركز¼ كوب زيت الكانولا2 بيضة كبيرة مخفوقة قليلاً2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا1 كوب دقيق قمح كامل¼ كوب من بذور الكتان المطحونة أو نخالة الشوفان½ كوب من الشوفان القديم½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز½ كوب من الجوز المفرومهذا هو بالضبط ما يطلبه جنينك بشغف: بسكويت حلو، سميك، طري، مليء بالزبيب والمكسرات والشوكولاتة، اصطحبي معك بعض البسكويت وقت التنزه على الطريق أثناء الحمل.يصنع حوالي 30 قطعة كوكيزمدة التحضير 40 دقيقةالمقادير:2 كوب من الشوفان القديم¼ كوب جنين القمح¼ كوب بذور الكتان المطحونة½ كوب جوز الهند المبشور (يفضل أن يكون غير محلَّى)6 ملاعق كبيرة (¾ عصا) زبدة مذابة¾ كوب من عصير العنب الأبيض المركز1 بيضة كبيرة1 كوب زبيب½ كوب من الجوز المفروم½ كوب رقائق الشوكولاتةنصائح للتعامل مع رغبة الحامل في الإفراط في الحلويات في رمضانهذا الطبق الصغير لذيذ للغاية عندما يتم تناوله دافئاً مع كوب من الحليب، يمكنك استبدال المشمش المجفف به إذا كنت تفضلين طعماً آخر.تكفي 7 أشخاصمدة التحضير 45 دقيقة7 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة، مقطعة إلى قطع¾ كوب دقيق قمح كامل¼ كوب بذور الكتان المطحونة¼ كوب سبليندا¼ كوب من اللوز المقطع2 بيضة كبيرة1 كوب من عصير العنب المركز1/3 كوب دقيق قمح كاملرشة ملح½ رطل من التمر المنزوع النوى والمقطع

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هش التفاح والتوت البري

هش التفاح والتوت البري

للتزيين:

للحشوة:

طريقة التحضير:

تحضير الحشوة:

ضعي التفاح، التوت البري، الزبيب، ومركز عصير التفاح، التابيوكا، بذور الكتان والقرفة في وعاء الخلط وحركي المكونات حتى تمتزج جيداً.

رشي مقلاة خبز غير لاصقة مقاس 8 إلى 9 بوصات برذاذ زيت نباتي للطهي (ستكون المقلاة مقاس 8 بوصات أكثر خشونة؛ في مقلاة مقاس 9 بوصات سيصبح التفاح أكثر كرملة).

ضعي حشوة الفاكهة في مقلاة الخبز المحضرة، وافرديها في طبقة متساوية، وزعي الطبقة العلوية بالتساوي على الفاكهة، واضغطي عليها بملعقة (لن تغطي الطبقة العلوية الحشوة بالكامل).

اخبزيها حتى تكتسب الطبقة العلوية لوناً بنياً ذهبياً، لمدة 35 دقيقة تقريباً.

اتركيها تبرد قليلاً ثم قدميها دافئة، يمكن حفظ أي بقايا في الثلاجة وتغطيتها لمدة تصل إلى 3 أيام، اتركيها حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة، أو أعيدي تسخينها في فرن على درجة حرارة 300 فهرنهايت قبل التقديم.

استمتعي بهذه الهشة اللذيذة في أي وقت من اليوم، فهي تشكل حلوى مرضية مع كريمة مخفوقة أو مع الزبادي، يؤدي خبز التفاح والتوت البري إلى إطلاق السكريات الطبيعية فيهما، وينتج عنه توازن مثالي بين النكهات الحلوة والحامضة.½ كوب من الشوفان المطحون على الطريقة القديمة½ كوب من الجوز أو البقان أو اللوز المحمص½ كوب من دقيق القمح الكامل3 ملاعق كبيرة من عصير التفاح المركز2 ملعقة كبيرة من السبليندا أو السكر البني2 ملعقة كبيرة (¼ عصا) من الزبدة، في درجة حرارة الغرفة2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة (اختياري)½ ملعقة صغيرة ملح (اختياري)6 تفاحات متوسطة الحجم للخبز، مقشرة ومفرغة من البذور ومقطعة إلى شرائح، كل شريحة مقطعة إلى نصفين½ كوب من التوت البري المجفف¼ كوب من الزبيب1 كوب من عصير التفاح المركز2 ملعقة كبيرة من التابيوكا سريعة الطهي1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونةرذاذ زيت نباتي للطهيسخني الفرن على درجة حرارة 375 فهرنهايتتحضير التغطية:ضعي الشوفان والجوز ودقيق القمح الكامل ومركز عصير التفاح والسبليندا والزبدة والقرفة وجوزة الطيب والملح، إذا كنت تستخدمينها، في محضر الطعام، وقومي بمعالجتها حتى يصبح الخليط متفتتاً.*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص