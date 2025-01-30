شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الدنمارك والبرتغال إلى نصف نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

شهد ختام مواجهات دور ربع النهائى ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، تأهل الدنمارك على حساب البرازيل إلى دور نصف النهائى بالفوز بنتيجة 33-21. كما فاز منتخب البرتغال بالفوز على ألمانيا بنتيجة 31-30.

ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائى غدا مواجهة بين فرنسا مع كرواتيا والدنمارك مع ألمانيا الجمعة. وخسر منتخب الفراعنة فى دور ربع النهائى أمام فرنسا بفارق هدف بنتيجة 34-33.