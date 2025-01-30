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تأهل الدنمارك والبرتغال إلى نصف نهائى بطولة العالم لليد

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تأهل الدنمارك والبرتغال إلى نصف نهائى بطولة العالم لليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 29 يناير 2025 11:31 م

شهد ختام مواجهات دور ربع النهائى ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، تأهل الدنمارك على حساب البرازيل إلى دور نصف النهائى بالفوز بنتيجة 33-21. كما فاز منتخب البرتغال بالفوز على ألمانيا بنتيجة 31-30.

ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائى غدا مواجهة بين فرنسا مع كرواتيا والدنمارك مع ألمانيا الجمعة. وخسر منتخب الفراعنة فى دور ربع النهائى أمام فرنسا بفارق هدف بنتيجة 34-33.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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