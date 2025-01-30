شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الدنمارك والبرتغال إلى نصف نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 29 يناير 2025 11:31 م
شهد ختام مواجهات دور ربع النهائى ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، تأهل الدنمارك على حساب البرازيل إلى دور نصف النهائى بالفوز بنتيجة 33-21. كما فاز منتخب البرتغال بالفوز على ألمانيا بنتيجة 31-30.
ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائى غدا مواجهة بين فرنسا مع كرواتيا والدنمارك مع ألمانيا الجمعة. وخسر منتخب الفراعنة فى دور ربع النهائى أمام فرنسا بفارق هدف بنتيجة 34-33.
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