شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 17 / 2 / 2025 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الإثنين 17 / 2 / 2025، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت سيراميكا مع إنبي، والثانية بيراميدز مع مودرن سبورت والثالثة الاتحاد السكندري مع الجونة.

بيراميدز يهزم مودرن سبورت بهدف إبراهيم عادل ويستعيد صدارة جدول الدورى

حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت، بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، وأهدر محمد عاطف فرصة هدف محقق لمودرن سبورت فى الدقيقة 9، تصدى لها أحمد الشناوى، بعدها سيطر بيراميدز على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق فيستون ماييلى وتصدى لها ببراعة محمود جنش.

الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف نظيف ويصعد للمركز الثامن

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف عن طريق لاعبه فادي فريد في الدقيقة 87، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025.

وبهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ8 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

سيراميكا يتعادل مع إنبي 2 - 2 في دوري Nile

تعادل فريق سيراميكا مع إنبي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

وتقدم محمود زلاكه لسيراميكا في الدقيقة 22، وعزز أحمد بلحاج بالهدف الثاني في الدقيقة 28، ونجح هشام عادل فى تقليص الفارق بعد تسجيله هدفا فى الدقيقة 33 ، ويحرز هدف التعادل رفيق كابو في الدقيقة 60 من زمن المباراة .