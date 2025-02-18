شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيمن: كولر شخص غير مفهوم وإدارة الأهلى تفهمت موقفى لأنى مش موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف أيمن لاعب الأهلى السابق والدحيل الحالى، أن فترة تواجده داخل النادى الأهلى غير موفقة وكانت صعبة؛ بسبب تعامل مارسيل كولر معى، وهو شخص غير مفهوم.

وقال يوسف أيمن، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فترتى فى الأهلى كانت غير موفقة وتعلمت منها، وكانت صعبة وفيها أزمات وأشياء غير مفهومة، أشكر النادى الأهلى على كل شيء والتعامل الأكثر من رائع".

وأضاف لاعب الأهلى السابق: "البداية مع كولر كانت غير مفهومة وقعدت شهرين بدون لعب وبعدين بدأت أشارك ولعبت دقائق معدودة أمام الزمالك واتخبطت وقعدت 7 أيام بلا تدريب، ثم فوجئت بأنى ألعب المباراة أساسيا وبعض اللاعبين نصحونى بعدم اللعب لأنى كنت غير جاهز، ولكن فضلت التواجد خاصة فى ظل النقص العددى الذى كان يعانى منه الفريق ولعبت مباراة مش كويسة خالص".

وتابع: "تحدثت مع كولر عن أسباب عدم اللعب كانت دائما إجاباته غير واضحة ويقول لى اتمرن أكتر وأنا كنت بتمرن جدا، وطريقة كولر أثارت تحفظى، وكنت دائما جاهز وهو لا يشركنى، ففضلت العودة والدليل على ذلك أنى رجعت الدحيل لعبت أساسى كل المباريات بشكل كامل".

واستطرد: "سألت كولر إن كان فيه مشكلة شخصية معايا ولا مع الإدارة بخصوصى بسبب هذا التجاهل، وكان يتعامل معى بشكل غير عادل، ولآخر أسبوع سألته أنت عاوزنى قال لى عاوزك ولكن الحقيقة غير كده".

وأردف: "كولر شخص غير مفهوم وغير واضح ولم يعط أحد حقه، وعمرى ما قصرت فى تمرين ولا اتأخرت في يوم عن أى قرار، وكل اللاعبين شاهدين على ذلك، وكنت حابب أثبت لنفسى أنى لم أقصر ورجعت لعبت وظهرت بشكل مميز".

واختتم: "إدارة الأهلى تفهمت موقفى وكنت قلقا من عدم اللعب 6 أشهر أخرى، وأنا مش موظف جاى آخد فلوس بدون لعب، وتعبت نفسيا من عدم المشاركة وشعرت أننى لست جزءا من الفريق".