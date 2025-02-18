شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك دا سيلفا: فترة تواجدى فى مصر كانت الأفضل بمسيرتى وسأتابع القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دومينيك دا سيلفا لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن فترة تواجدى فى مصر هى الفترة الأفضل لى فى مسيرتى بعد أن لعبت لأكبر ناديين فى مصر.

وقال دومينيك دا سيلفا، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فى الأهلى قضيت 3 مواسم ونصف الموسم، وحصلت على جوائز كثيرة وبطولات كثيرة، وكذلك لعبت للزمالك 6 أشهر، وكانت بها لحظات سعيدة أيضا، ولكنى لا أعرف أن أقول أن أيهما كان الأفضل، لأن بهما ذكريات سعيدة وأخرى حزينة".

وأضاف: "أتابع الأهلى والزمالك على فترات وأشاهدهما عندما يلعبان فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية وأتذكر ذكرياتى الجميلة مع الفريقين، وسأتابع مباراة القمة بكل تأكيد".

وتابع: "أتطلع للعودة لزياة مصر لأننى لم أزورها من 2014 وهى حاليا ليست على قائمة الأجندة، أنا الآن فى السنغال بعد العودة من السعودية، ولكنى أرغب فى زيارة مصر لمقابلة زملائى السابقين وأقابل جمهور القطبين".