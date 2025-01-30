شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحقق إنجازا تاريخيا باحتلاله المركز الخامس فى بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025 المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.

وتأهلت منتخبات الدنمارك والبرتغال وكرواتيا وفرنسا إلى نصف النهائي، فاز منتخب الدنمارك على البرازيل 33-21، بينما حقق منتخب كرواتيا فوزًا ضيقًا على المجر 31-30، كما حقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على نظيره الألماني 31-30.

وتُقام مباريات نصف النهائي يومي الخميس والجمعة، حيث يلتقى منتخب الدنمارك مع منتخب البرتغال، بينما يواجه منتخب كرواتيا نظيره الفرنسي.

وتستمر قنوات أون تايم سبورتس في بث جميع مباريات البطولة عبر شاشاتها، حيث حصلت على حقوق البث الحصري، لتتيح للجماهير متابعة منافسات البطولة لحظة بلحظة.