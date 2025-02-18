شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسار إجباري بألبوم مابقتش أخاف فى حفل غنائى بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجبارى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير الجارى، ويشهد الحفل الاحتفال بألبومهم الجديد "مابقتش أخاف" ويقدم الفريق خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم.

ومن تفاصيل البوم فرقة مسار إجباري مزيجًا موسيقيًا يجمع بين كلمات تعكس هموم الشباب وقضايا المجتمع، وألحانًا تمزج بين الروك والجاز والنغمات الشرقية، ويطرح الألبوم قضايا اجتماعية وحياتية متعددة، مثل التحديات اليومية، الحب، والأحلام، والفقد، والكلمات تحمل توقيع مسار إجباري، الذي يمتزج العمق والبساطة لتصل الرسالة للجميع.

ويطرح مسار إجباري يطرح ألبومهم الجديد، على ثلاث مراحل، الأولي تم اطلاق فيها 3 أغنيات يوم 17 يناير 2025، وهى:"أدها وأدود، بنتكلم، وبمبي"، ثم الثانية كانت في 24 يناير 2025".

ويضم الألبوم أربع أغنيات: "زهقت، وحشني صوتك، مبسوط، ومواويل»، أما المرحلة الثالثة ستصدر في 31 يناير 2025، وتضم 4 أغنيات: "هويت، في الحب مليش، الكورنيش، ومبقتش تبان"، كما سيتم إصدار الأغنية الرئيسية "مبقتش أخاف" في 5 فبراير 2025.