شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 17 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة أبرزها استبعاد حكام البرتغال وسويسرا من حسابات إدارة مباراة القمة، وقرارات رابطة الأندية بعد أزمة بنتايج.

رابطة الأندية تتخذ قرارين جديدين بشأن جائزة رجل المباراة بعد شكوى الزمالك

اتخذت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارين بعد واقعة جائزة رجل مباراة الزمالك وبتروجت، حيث أبلغت الرابطة اللجنة الفنية المسئولة عن الاختيار بعد تغيير اسم اللاعب بعد إبلاغ مراقب المباراة به، بجانب تأخير الاختيار حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة بدلا من 85. بيراميدز يهزم مودرن سبورت بهدف إبراهيم عادل ويستعيد صدارة جدول الدورى.. فيديو حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت، بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يستبعد حكام البرتغال وسويسرا من إدارة قمة الأهلي والزمالك

كثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى. علي معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى والزمالك

بات فى حكم المؤكد خروج التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة " dmc"، وخرج خلالها بعدة تصريحات فى اتجاهات مختلفة، سواء عن حياته الشخصية أو مع الزمالك ومن حفل جوائز الكاف.

سيراميكا يتعادل مع إنبي 2 - 2 في دوري Nile "مش هروح الأهلي".. أبرز تصريحات زيزو عن تجديد عقده مع الزمالك