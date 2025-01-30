شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها 10 معلومات عن الفلسطينى تامر بنى عدى المرشح لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير، أشرف بن شرقى يجتاز الكشف الطبى بالأهلى قبل الإعلان عن الصفقة، الزمالك يقترب من ضم ثلاثى فاركو خلال الانتقالات الحالية.

10 معلومات عن الفلسطيني تامر بني عودة المرشح لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

يبحث مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع الفلسطيني تامر بني عودة لاعب راندرز الدنماركي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، وسد العجز في مركز الهجوم.

فرج عامر لـ ”الخليج 365”: محمد ربيعة مستمر فى سموحة والزمالك لم يفاوضنا

قال فرج عامر رئيس نادى سموحة إن محمد ربيعة مدافع الفريق مستمر داخل الفريق السكندرى مؤكداً أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أشرف بن شرقي يجتاز الكشف الطبي بالأهلى قبل الإعلان عن الصفقة

اجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي فاركو خلال الانتقالات الحالية

كشف الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة كبيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

أحد السعودى يتمسك بشرطه مع الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة ميشالاك

تمسك مسئولو نادى أحد السعودى بشرطهم مع نظرائهم في الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة لاعبهم البولندي كونراد ميشالاك من القلعة البيضاء،خاصة بعد فشل اللاعب في إقناع الجهاز الفني بمستواه.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتفعيل بوابة فيفا القانونية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL " بوابة فيفا القانونية"، والخاص بالاستخدام الإلزامي لبوابة الفيفا القانونية.

مهاجم أجنبي ومدافع وجناح.. صفقات الزمالك المحتملة في انتقالات يناير

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل إنهاء احتياجات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق في المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لسد أوجع العجز والنقص فيها.