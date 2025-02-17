شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها استبعاد حكام البرتغال وسويسرا من حسابات إدارة مباراة القمة، وزيارة سفير كوريا الجنوبية لاتحاد الكرة.
بيراميدز يهزم مودرن سبورت بهدف إبراهيم عادل ويستعيد صدارة جدول الدورى.. فيديو
حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت، بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف نظيف ويصعد للمركز الثامن
نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف عن طريق لاعبه فادي فريد في الدقيقة 87، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025
اتحاد الكرة يستبعد حكام البرتغال وسويسرا من إدارة قمة الأهلي والزمالك
كثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى.
بات فى حكم المؤكد خروج التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.
ظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة " dmc"، وخرج خلالها بعدة تصريحات فى اتجاهات مختلفة، سواء عن حياته الشخصية أو مع الزمالك ومن حفل جوائز الكاف.
التقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم الاثنين، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية فى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وإيناس مظهر عضو المجلس والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي . وفى ختام الزيارة ، تبادل أبو ريدة والسفير الكوري الجنوبي الدروع التذكارية.
يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، خدمات كل من محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد، في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.
الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح سبب التراجع عن منح بنتايج جائزة مباراة بتروجت
أرسل نادى الزمالك خطابًا رسميًا لرابطة الأندية، يطلب خلاله توضيح أسباب ما حدث مع محمود بنتايج، لاعب الفريق الكروى الأول، فى جائزة رجل مباراة الفريق أمام بتروجت.
تعادل فريق سيراميكا مع إنبي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أرضية استاد هيئة قناة السويس.
الأهلي يشكر شركة القلعة الحمراء بعد نجاح احتفالية إعلان تصميم الاستاد الجديد
حرص الحساب الرسمي لشركة القلعة الحمراء ، المسئولة عن تنفيذ استاد الأهلي الجديد، على نشر خطاب شكر تلقته الشركة من مجلس إدارة النادي، بعد نجاح الاحتفالية التي تم تنظيمها الجمعة الماضي للإعلان عن تصميم استاد الأهلي الجديد، والتي أقيمت أمام معبد حتشبسوت بالأقصر، وشهدت الاحتفال بوصول نسخة كأس العالم للأندية 2025.
وصل المغربي رضا سليم لاعب الأهلي إلى النمسا خلال الساعات الماضية، استعدادا للخضوع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي تسببت في رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي، وتم قيد التونس علي معلول بدلا منه.
الإسماعيلى يفقد محمد نصر أمام المصرى فى بطولة الدورى للإيقاف
يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان، خدمات محمد نصر مدافع الفريق أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
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