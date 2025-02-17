شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها استبعاد حكام البرتغال وسويسرا من حسابات إدارة مباراة القمة، وزيارة سفير كوريا الجنوبية لاتحاد الكرة.

بيراميدز يهزم مودرن سبورت بهدف إبراهيم عادل ويستعيد صدارة جدول الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت، بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف نظيف ويصعد للمركز الثامن

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف عن طريق لاعبه فادي فريد في الدقيقة 87، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025

اتحاد الكرة يستبعد حكام البرتغال وسويسرا من إدارة قمة الأهلي والزمالك

كثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى. علي معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى والزمالك

بات فى حكم المؤكد خروج التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة " dmc"، وخرج خلالها بعدة تصريحات فى اتجاهات مختلفة، سواء عن حياته الشخصية أو مع الزمالك ومن حفل جوائز الكاف. التقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم الاثنين، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية فى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وإيناس مظهر عضو المجلس والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي . وفى ختام الزيارة ، تبادل أبو ريدة والسفير الكوري الجنوبي الدروع التذكارية. الزمالك يستعيد خدمات عواد وشلبي وشحاتة وجهاد فى مواجهة الأهلي هاني أبو ريدة يلتقي سفير كوريا الجنوبية "مش هروح الأهلي".. أبرز تصريحات زيزو عن تجديد عقده مع الزمالك

يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، خدمات كل من محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد، في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.