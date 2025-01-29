شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقع تصوير فيلم كريستوفر نولان الجديد The Odyssey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان القادم The Odyssey، وفقًا لموقع Variety، سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

ووصفت شركة Universal Pictures الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية"، ويتم تصويره باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا".

ومن المقرر عرض فيلم نولان الجديد The Odyssey عالميًا فى 17 يوليو 2026، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في أوائل عام 2025.

يضم فيلم المخرج المقبل بالفعل نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.

على أن يدور الفيلم الجديد حول قصيدة هوميروس الملحمية اليونانية القديمة التي تحكى قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا، ورحلته المحفوفة بالمخاطر إلى الوطن بعد حرب طروادة، وتستكشف موضوعات البطولة والولاء والمكر والنضال ضد الإرادة الإلهية.