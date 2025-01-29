شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ثلاثي الفريق لتحديد موقفهم من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثلاثي الأهلي ، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، للوقوف على تطورات الإصابة التي تعرض لها الثلاثي وتحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق ، وموعد الاستعانة بهم في المباريات، لاسيما بعدما اقترب أكثر من لاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويعاني الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني طاهر محمد من الإصابة في العضلة الأمامية، ويواصل الثلاثي في الوقت الحالي أداء برنامجهم التأهيلي، على أن يتحدد موعد انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية بعد الفحص الطبي الذي سيخضعون له، وبناءا على التشاور الذي سيتم بين مارسيل كولر المدير الفني وطبيب الفريق الأحمر.

بعيداً عما سبق ، أعلن النادي الأهلى تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية ، ومن جانبه ، أعلن نادي طرابزون سبور رسميا انتقال الدولي المصري محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وكتب النادي التركي في بيان رسمي: تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال النهائي للاعبنا المحترف محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الكروي 2025/2026.

ويعد محمود تريزيجيه أحد أبناء الناشئين في النادي الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب التاريخي مانويل جوزيه ولعب تريزيجيه لعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها ناديا أندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي، وأستون فيلا الإنجليزي، وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون التركيين، وأخيرا الريان القطري كما يعد محمود تريزيجيه من نجوم منتخب مصر في الوقت الحالي.