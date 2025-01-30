شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها كواليس مران الزمالك استعدادا لبيراميدز وظهور المغربى بنتايج، أشرف بن شرقى يجتاز الكشف الطبى بالأهلى قبل الإعلان عن الصفقة، الزمالك يقترب من ضم ثلاثى فاركو خلال الانتقالات الحالية.

كواليس مران الزمالك استعدادا لبيراميدز وظهور المغربى بنتايج.. صور

شارك المغربى محمود بنتايج في مران الزمالك اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء بعد غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

10 معلومات عن الفلسطيني تامر بني عودة المرشح لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

يبحث مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع الفلسطيني تامر بني عودة لاعب راندرز الدنماركي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، وسد العجز في مركز الهجوم .

أشرف بن شرقي يجتاز الكشف الطبي بالأهلى قبل الإعلان عن الصفقة

اجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

فرج عامر لـ ”الخليج 365”: محمد ربيعة مستمر فى سموحة والزمالك لم يفاوضنا

قال فرج عامر رئيس نادى سموحة إن محمد ربيعة مدافع الفريق مستمر داخل الفريق السكندرى مؤكداً أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي فاركو خلال الانتقالات الحالية

كشف الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة كبيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

أحد السعودى يتمسك بشرطه مع الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة ميشالاك

تمسك مسئولو نادى أحد السعودى بشرطهم مع نظرائهم في الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة لاعبهم البولندي كونراد ميشالاك من القلعة البيضاء،خاصة بعد فشل اللاعب في إقناع الجهاز الفني بمستواه.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتفعيل بوابة فيفا القانونية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL " بوابة فيفا القانونية"، والخاص بالاستخدام الإلزامي لبوابة الفيفا القانونية.

مهاجم أجنبي ومدافع وجناح.. صفقات الزمالك المحتملة في انتقالات يناير

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل إنهاء احتياجات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق في المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لسد أوجع العجز والنقص فيها.

تفاصيل رحلة عودة بعثة اليد للقاهرة.. التحرك الخميس والوصول الجمعة

كشف خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الفراعنة فى بطولة العالم الحالية التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ، تفاصيل رحلة عودة المنتخب إلى القاهرة.

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لحمدي وتفاصيل جلسة جروس مع اللاعبين

خاض أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

تعرف على سيناريوهات تحديد مركز منتخب اليد في بطولة العالم

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد، المباريات المتبقية فى ختام ربع نهائى بطولة العالم، لتحديد مركزه من الخامس إلى السابع فى بطولة العالم رقم 29، التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج بعد الخسارة فى ربع النهائى من فرنسا بنتيجة 34-33.