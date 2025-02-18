شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من تدعيم الأهلى أمام الزمالك فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال لاعب الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الدوري، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن تدريبات فريقه في الفترة الماضية.

وشارك عمر كمال في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في قمة الدوري، ولكن يبقى القرار النهائي لمشاركته في المباراة بيد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وفاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، خاصة أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.