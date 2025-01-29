شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. نادية شكرى تبدع فى دور رتبة العجوزة فى الحلقة 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الخامسة، أبدعت الفنانة نادية شكري، في دور رتبة العجوزة الشمطاء، التى ظهرت لجودر وقابل جودر بعد أن تنازل أشقاؤه له عن حقهم في الدكان مقابل الأموال، العجوزة الشمطاء رتبة - نادية شكرى، وطلبت منه المساعدة وأخذها إلى الدكان وقدم لها الفطار وظلت تبكى وتتحدث معه أنه عليه مساعدتها لأن عليها مبلغ 400 دينار وأثناء خروج جودر الأموال لها.

وظهرت نادية شكرى في مظهر مختلف تمامًا عما تظهر به وجميع المشاهدين لما يتعرفوا عليها بسبب الميك آب والملابس وشكلها، حيث قدمت المشهد ببراعة.

وبعد مساعدة جودر لها تحولت إلى شابة واتخض جودر وقالت له: "أنا رتبة جنية من بنات الملك أبو مرة الأبيض دعا عليا جندى باللعنة ويرفعها عنى من يساعدنى وأنت ساعدتنى بطيبتك ورفعت صورة الشحاتة العجوزة وجميل وقت الحاجة هتلاقينى عندك وبرد ليك الجميل".

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.