الاتحاد الأوروبي يرد على الاتصال بين ترامب وبوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكّدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا يتم التوصل إليه من دون إشراك الاتحاد الأوروبي سيفشل.

يأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقالت كالاس للصحافيين، قبل اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن "أي اتفاق يتم خلف ظهورنا لن ينجح. سيحتاج أي اتفاق إلى أن تكون أوكرانيا وأوروبا طرفا فيه".

بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، أن المبادرة التي اتخذها الرئيس ترامب بتواصله المباشر مع بوتين بشأن أوكرانيا لا تشكل "خيانة" لكييف.

جاء ذلك خلال لقاء هيغسيث مع حلفاء بلاده الأوروبيين الذين يطالبون بمقعد لهم على طاولة المفاوضات.

وعبّر الكرملين، اليوم الخميس، عن إعجابه بموقف الرئيس الأميركي حيال إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وقال إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين.

وأضاف بيسكوف "نحن معجبون أكثر بموقف الإدارة الحالية، ومنفتحون على الحوار".