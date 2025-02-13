%17 ارتفاع ضبطيات الدراجات المخالفة

الرياض تتصدر
فاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والشرقية، ومكة المكرمة بـ57%، وسجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بإجمالي 5 دراجات مخالفة بـ0.07%، كأقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت القريات ثانيا بـ9 دراجات آلية مخالفة، والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 11 دراجة آلية مخالفة، وحائل رابعا بـ12 دراجة آلية مخالفة، والباحة خامسا بـ21 مخالفات، والطائف سادسا بـ33 مخالفات، ونجران سابعا بـ54 مخالفات، وتبوك ثامنا بـ70 دراجة آلية مخالفة.
9 مناطق
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في الدراجات الآلية المضبوطة، إذ بلغ إجمالي الدراجات الآلية المخالفة 3613 دراجة بـ57%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1313 دراجة بـ21%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 533 دراجة بـ8%، والشرقية رابعًا، بـ256 دراجة مشكلة 4%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 172 دراجة بـ3%، والقصيم سادسًا، بإجمالي 90 دراجة آلية مخالفة بـ1.41%، وعسير سابعًا، بإجمالي 84 دراجة آلية مخالفة بـ1.32%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 79 دراجة آلية مخالفة بـ1.21%، وتبوك تاسعًا، بإجمالي 70 مخالفة بـ1.10%.
ضبطيات ومخالفات
%17 نمو ضبطيات الدراجات المخالفة
6355 دراجة آلية مخالفة في أسبوع
الجوف أقل المناطق دراجات آلية مخالفة
%57 من الدراجات المخالفة بالرياض
الباحة أقل مناطق الجنوب دراجات آلية مخالفة
أكثر المناطق مخالفات
الرياض: 57%
جدة: 21%
مكة المكرمة: 8%
المنطقة الشرقية: 4%
المدينة المنورة: 3%
أقل المناطق
الجوف: 5
القريات: 9
الحدود الشمالية: 11
حائل: 12
الباحة: 21
الطائف: 33
نجران: 54
تبوك: 70
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