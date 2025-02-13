شكرا لقرائتكم خبر عن الاستايلست إيمان الخميسى: ياسمين صبرى شيك ونجحنا سوى والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الاستايليست إيمان الخميسى عن علاقة العمل التى جمعتها مع النجمة ياسمين صبرى وتعاونها فى تصميم الأزياء الخاصة بها فى مسلسل طريقى ومسلسل الحصان الأسود، وقالت أثناء حلولها ضيفة فى الحلقة الرابعة ببودكاست "الشغلانة" مع الكاتب الصحفى آسر أحمد: "اشتغلت مع ياسمين صبرى فى مسلسل الحصان الأسود، واشتغلت معاها فى طريقى، وسافرنا برة مصر من أجل تصميم استايل شخصياتها فى الأعمال الدرامية".

وأضافت مصممة الأزياء إيمان الخميسي: "ياسمين صبري تتميز باستيل شيك ونجحنا فى تصدر التريند فترة عرض مسلسل طريقي بالرغم من عدم قوة السوشيال ميديا كما هي الأيام الحالية".

إيمان الخميسى تونسية الأصل، وسبق وعملت فى الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقى" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبرى، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمى مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلى.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.