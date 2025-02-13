شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية محمود ياسين جونيور وبسنت أبو باشا فى 3 أعمال.. آخرها وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع الثنائي الشاب محمود ياسين جونيور وبسنت أبو باشا في مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يجسد محمود ياسين شخصية شقيق خالد سليم وكريم فهمى، ويعيش علاقة عاطفية مع بسنت أبو باشا وتأخذ هذه العلاقة منحنى آخر بعد العديد من التطورات.

ويشهد اجتماع محمود ياسين جونيور وبسنت أبو باشا في مسلسل وتقابل حبيب مفارقة لافتة، ألا وهى أن هذا العمل يسجل ثالث تعاون بين الثنائى في الدراما واللافت أكثر أنه في الثلاثة أعمال يظهران بأدوار صديقين وبينهما قصة حب تتطور بعد ذلك، حيث حدث ذلك خلال حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" حيث ظهر الثنائي كصديقين بينهما علاقة عاطفية ولكن محمود ياسين يكتشف بعد ذلك أن بسنت تستغله من أجل مساعدتها في العمل.

وشارك الثنائى أيضاً في بطولة مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، حيث جسد محمود ياسين جونيور شخصية شقيق حسن الرداد، وظهرت بسنت أبو باشا بدور صديقته التي تحرضه طوال الوقت على شقيقة عزيز (حسن الرداد) من أجل الحصول على الأموال من أجل تنازل شقيقه عن القضية التي أقامها صد المتسبب في وفاة والدته.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



محمود ياسين جونيور وبسنت ابو باشا من مسلسل وتقابل حبيبب



محمود ياسين جونيور وبسنت ابو باشا من مسلسل محارب