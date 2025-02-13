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حميد الشاعري ينفى شائعة زواجه

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حميد الشاعري ينفى شائعة زواجه

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القاهرة - سامية سيد - تداولت مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" أنباء حول زواج الفنان حميد الشاعري، بعد انفصاله عن زوجته السابقة صوفيا منذ عامين، ونشر هذه الأخبار بعض المواقع الإلكترونية.

ونفى الفنان حميد الشاعري فى بيان له الأخبار المتداولة، جملة وتفصيلا، وأكد الشاعري إنه لم يتزوج مجددا، ولا يعرف مصدر هذه الأخبار.

ويجهز حميد الشاعري عدة أعمال غنائية جديدة هذه الفترة، إذ ينشغل حاليا بعدد من المشروعات الموسيقية المنفردة، أو التي يتعاون خلالها مع مجموعة من النجوم من أجيال مختلفة، ومن أبرزهم عمل يجمعه بالمطرب المثير للجدل تووليت، والذي ظهر مع حميد في الاستديو الخاص بحميد أثناء تجهيز عمل فني، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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