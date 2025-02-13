شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات جديدة فى سعر الدولار بالبنوك اليوم الخميس 13 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف أمام الجنيه بالبنوك المصرية، حيث تغير سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.56 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى: سعر الدولار في البنك المركزي اليوم سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 50.56 جنيهًا للشراء 50.69 جنيهًا للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء. 50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء. 50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.56 جنيه للشراء. 50.66 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.56 جنيه للشراء. 50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.56 جنيه للشراء. 50.66 جنيه للبيع.

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