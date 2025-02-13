"Wicked" يواصل نجاحه وماريسا بود ترد على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "Wicked" إيرادات ضخمة بلغت 723. 1 مليون دولار منذ طرحه في تشرين الثاني 2024، حيث حصد 471.8 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي و251.3 مليون دولار عالميًا.

الفيلم، الذي أنتجته "Universal Pictures" ويمتد لساعتين و40 دقيقة، يجمع بين الفانتازيا والرومانسية، مستعرضًا رحلة إلفابا ذات البشرة الخضراء وجليندا المشهورة في جامعة شيز بأرض أوز.

يضم طاقم العمل نخبة من النجوم، بينهم سينثيا إيريفو، أريانا غراندي، جيف غولدبلوم، ميشيل يوه، جوناثان بيلي، وبيتر دينكلج. ومع نجاح الفيلم، تعرضت الممثلة ماريسا بود، التي تجسد شخصية Nessarose، لموجة من التعليقات السلبية حول دورها، خاصة فيما يتعلق بإعاقتها. وردّت بود عبر حسابها قائلة إن الكراهية تجاه شخصيتها كانت "مقززة ومضرة"، مؤكدة أن الاختلاف في الآراء حول الشخصيات جزء من جمال الفن، لكن بعض التعليقات تجاوزت الحدود لتصبح غير مريحة وعدوانية.

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