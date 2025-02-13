شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية» تقدم طلب تخفيض رأس المال إلى 6.8 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدمت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أمس، بملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وكانت الشركة قد أعلنت في 25 ديسمبر الماضي، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مالها.

ويتضمن الطلب تخفيض رأس المال من 7.458 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، عن طريق إلغاء 75.480 مليون سهم، تمثل 745.8 مليون ريال، وذلك بسبب زيادته عن جاجة الشركة.

