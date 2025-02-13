الاقتصاد

«المجموعة السعودية» تقدم طلب تخفيض رأس المال إلى 6.8 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المجموعة السعودية» تقدم طلب تخفيض رأس المال إلى 6.8 مليار ريال

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الدمام - شريف احمد - تقدمت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أمس، بملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 25 ديسمبر الماضي، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مالها.
ويتضمن الطلب تخفيض رأس المال من 7.458 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، عن طريق إلغاء 75.480 مليون سهم، تمثل 745.8 مليون ريال، وذلك بسبب زيادته عن جاجة الشركة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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