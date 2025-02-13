شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أون سبورت تنقل كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بمشاركة برشلونة وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة أون سبورت حصولها على حقوق البث التليفزيوني لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، مما يتيح الفرصة أمام الجماهير المصرية والعربية لمتابعة واحدة من أبرز البطولات الأوروبية في كرة السلة.

وتقام مباريات دور ربع النهائي على مدار يومي الخميس والجمعة، حيث ستُبث المباريات عبر قناة "أون سبورت 2"، وذلك في إطار خطة القناة لتطوير المحتوى الرياضي ونقل أبرز الأحداث والبطولات الكبرى.

الخميس 15 فبراير:

يونيكاخا مالقا × جوفينتوت بادالونا – الساعة 7:30 مساءً

تنريفي × برشلونة – الساعة 10:30 مساءً

الجمعة 16 فبراير:

ريال مدريد × ريكو مانريس – الساعة 7:30 مساءً

غران كناريا × فالنسيا باسكت – الساعة 10:30 مساءً

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود "أون سبورت" لتعزيز تغطيتها للرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي مميز للمشاهد العربي.