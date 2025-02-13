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قناة أون سبورت تنقل كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بمشاركة برشلونة وريال مدريد

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قناة أون سبورت تنقل كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بمشاركة برشلونة وريال مدريد

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدني

الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:34 م
أعلنت قناة أون سبورت حصولها على حقوق البث التليفزيوني لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، مما يتيح الفرصة أمام الجماهير المصرية والعربية لمتابعة واحدة من أبرز البطولات الأوروبية في كرة السلة.

 

وتقام مباريات دور ربع النهائي على مدار يومي الخميس والجمعة، حيث ستُبث المباريات عبر قناة "أون سبورت 2"، وذلك في إطار خطة القناة لتطوير المحتوى الرياضي ونقل أبرز الأحداث والبطولات الكبرى.

جدول مباريات ربع النهائي:

الخميس 15 فبراير:

 

يونيكاخا مالقا × جوفينتوت بادالونا – الساعة 7:30 مساءً

 

تنريفي × برشلونة – الساعة 10:30 مساءً

 

الجمعة 16 فبراير:

 

× ريكو مانريس – الساعة 7:30 مساءً

 

غران كناريا × فالنسيا باسكت – الساعة 10:30 مساءً

 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود "أون سبورت" لتعزيز تغطيتها للرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي مميز للمشاهد العربي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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