شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أون سبورت تنقل كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بمشاركة برشلونة وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدنيالأربعاء، 12 فبراير 2025 11:34 م
وتقام مباريات دور ربع النهائي على مدار يومي الخميس والجمعة، حيث ستُبث المباريات عبر قناة "أون سبورت 2"، وذلك في إطار خطة القناة لتطوير المحتوى الرياضي ونقل أبرز الأحداث والبطولات الكبرى.
جدول مباريات ربع النهائي:
الخميس 15 فبراير:
يونيكاخا مالقا × جوفينتوت بادالونا – الساعة 7:30 مساءً
تنريفي × برشلونة – الساعة 10:30 مساءً
الجمعة 16 فبراير:
ريال مدريد × ريكو مانريس – الساعة 7:30 مساءً
غران كناريا × فالنسيا باسكت – الساعة 10:30 مساءً
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود "أون سبورت" لتعزيز تغطيتها للرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي مميز للمشاهد العربي.
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