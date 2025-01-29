الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري القطري
الريان - الغرافة 17.30
الخور - الأهلي 19.45
الدوري الجزائري
مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 20.00
أبطال أوروبا
أستون فيلا - سيلتك 00:00
مانشستر سيتي - كلوب بروج 00:00
يوفنتوس - بنفيكا 00:00
برشلونة - أتلانتا 00:00
ستاد بريست - ريال مدريد 00:00
إنتر ميلان - موناكو 00:00
آيندهوفن - ليفربول 00:00
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