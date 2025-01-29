الامارات | هاميلتون يتعرض لحادث في تجارب برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا واحد، لحادث خلال اليوم الثاني من خضوعه لتجارب خاصة مع فريقه الجديد فيراري في برشلونة خرج منه سالم، وفقاً لما ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء.

وفقد هاميلتون (40 عاماً) في اختباره الثاني مع الحظيرة الإيطالية التي انتقل إلى صفوفها بعدما أمضى 12 عاماً مع مرسيدس توجها بستة ألقاب عالمية للسائقين، السيطرة على سيارة فيراري طراز 2023 واصطدم بالحواجز في حلبة كاتالونيا من دون أن يصاب بأذى.

وأفاد مصدر مقرب من السكوديريا فيراري لوكالة فرانس برس أن هاميلتون "بخير تماما" وما زال يستكشف حدود السيارة الحمراء.

ويتقاسم "السير" هاميلتون السيارة مع زميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو بينما يستعد لموسم 2025 الذي ينطلق في مارس مع جائزة أستراليا الكبرى.

بات عقده لمدة عامين ساري المفعول مع فيراري الأسبوع الماضي عندما اجتاز عدة لفات على مضمار حلبة فيورانو بالقرب من مقر فيراري في مارانيلو.

وسيكشف فيراري النقاب عن سيارته الجديدة في 19 فبراير المقبل في فيورانو، غداة حفل إطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد في لندن للاحتفال بذكرى مرور 75 عاماً على انطلاق منافسات الفئة الأولى.