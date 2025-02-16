شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات صغيرة".. شتيجن يمنح الأمل لجمهور برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، العمل بقوة، من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت، ممكن بعد الإصابة القوية التي تعرض لهاوعانى شتيجن من إصابة في ركبته اليمنى، بمباراة فياريال يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأجرى جراحة كبرى. ونشر برشلونة مجموعة من الصور، لبدء الحارس الألماني التدريب بالكرة من جديد بعدما صرح هانز فليك، مدرب البارسا، قبل مواجهة إشبيلية في الليجا، بأن الحارس في الطريق الصحيح الآن نحو العودة. ونشر شتيجن الصور عبر حسابه على منصة "إكس" وعلق عليها: "كل عودة تبدأ بانتصارات صغيرة، سعيد بارتداء القفازات والحذاء الرياضي من جديد بعد بعض الوقت". وكانت التقديرات تشير لأن الحارس، لن يعود إلى المباريات قبل شهر مايو/ أيار المقبل، لكن هذه الصور قد تمنح الأمل للمشجعين بشأن رجوعه بشكل أسرع، واللحاق بختام الموسم. يذكر أن إصابة شتيجن أدت إلى اعتماد فليك أولًا على الحارس البديل إيناكي بينيا، قبل التعاقد مع فويتشيك تشيزني العائد من الاعتزال، والذي بات قريبًا من تجديد عقده مع العملاق الكتالوني.

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