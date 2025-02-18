بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل صحوته ويستعيد الصدارة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : واصل برشلونة صحوته واستعاد الصدارة بعد عشرو مراحل عندما تغلب على ضيفه رايو فايكانو 1 0 الإثنين في برشلونة في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه الرابع تواليا بعد تعادلين وخسارتين، والسادس عشر هذا الموسم الى مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء رافعا رصيده الى 20 هدفا هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

واستغل النادي الكاتالوني تعثر قطبي العاصمة ريال مدريد المتصدر السابق وحامل اللقب امام مضيفه اوساسونا وأتلتيكو مدريد امام ضيفه سلتا فيغو بنتيجة واحدة 1 1 فانتزع الصدارة برصيد 51 نقطة بفارق الاهداف والمواجهة المباشرة امام الاول وبفارق نقطة واحدة امام الثاني.

وكان رايو فايكانو البادئ بالتهديد برأسية للأنغولي راندي نتيكا من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (14).

وأنقذ الحارس الارجنتيني أوغوستو باتايا مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد وتسديدة البرازيلي رافينيا من مسافة قريبة اثر تمريرة خلف الدفاع من بيدري قبل ان ترتد الكرة الى ليفاندوفسكي الذي فشل في متابعتها داخل المرمى الخالي (24).

وحصل النادي الكاتالوني على ركلة جزاء اثر مسك لاعب الوسط السنغالي باثيه سيس للمدافع إينيغو مارتينيس وعرقلته دخل المنطقة اثر ركلة ركنية فانبرى لها ليفاندوفسكي بنجاح على يمين الحارس (28).

وتابع الحارس باتايا تألقه بتصديه لتسديدة من مسافة قريبة للامين جمال (31).

وانقذ حارس المرمى البولندي فويتشيخ شتشيزني مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة نتيكا من مسافة قريبة اثر تمريرة من ايسي بلاسون فتهيأت أمام ألفارو غارسيا الذي تابعها من مسافة قريبة تصدى لها الحارس مجددا على دفعتين (38).

وسجل خورخي دي فروتوس هدفا ألغي بداعي خطأ لنكيتا الذي كان متسللا على مارتينيس الذي كان يحاول قطع تسديدة زميله من مسافة قريبة (43).

وأبعد مارتينيس كرة في توقيت مناسب من أمام نكيتا والمرمى مشرع امامه اثر عرضية لغارسيا ارتطمت بقدم لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ (45+3).

وتابع الحارس البولندي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لغارسيا من مسافة قريبة (67).

وأنقذ باتايا مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد البديل داني اولمو من مسافة قريبة فتهيأت الكرة امام رافينيا الذي سددها قوية ابعدها الحارس الارجنتيني الى ركنية لم تثمر (71).

ومرر اولمو كرة على طبق من ذهب الى رافينيا المتوغل داخل المنطقة فسددها فوق العارضة (73).