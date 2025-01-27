بطولة إسبانيا: برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية ويبقى على مقربة من قطبي مدريد

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : استعاد برشلونة المركز الثالث من أتلتيك بلباو بسحقه ضيفه فالنسيا 7 1 وبقي على مقربة من قطبي العاصمة مدريد، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وحسم برشلونة اللقاء في الشوط الاول بخماسية تناوب عليها القائد الهولندي فرنكي دي يونغ (3) وفيران توريس (8) والبرازيلي رافينيا (14) وفيرمين لوبيس (24 و45+4)، قبل أن يضيف الثاني البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي السادس (66) وسيسار تاريغا السابع عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (75).

وسجل هوغو دورو هدف فالنسيا الوحيد (59).

"سنقاتل حتى النهاية"

قال لوبيس لشبكة "دازون" للبث التدفقي "أعتقد أننا كنا في ديناميكية سيئة في الدوري الإسباني وكنا بحاجة إلى هذا الفوز، إنه أمر مهم للغاية والآن يتعيّن علينا مواصلة القتال".

واضاف "يقول المدرب إن كل لاعب في الفريق مهم جدا، وأيا كان من سيلعب، يتعيّن علينا أن نكون على قدر المسؤولية. هذا هو جوهر الفريق وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها التنافس على اللقب".

وتابع "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وسنقاتل حتى النهاية".

ورفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة مستعيدا المركز الثالث بعد فترة قصيرة من احتلاله من قبل بلباو المتعادل مع ليغانيس (40 نقطة)، ليتأخر الفريق الكاتالوني بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و7 نقاط عن ريال المتصدر.

كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز حيث تعادل أمام ريال بيتيس 2 2 وخسر أمام ليغانيس 0 1 وأتلتيكو مدريد 1 2، ليعود ويسقط مجددا في فخ التعادل أمام خيتافي 1 1، قبل أن يتصالح مع جماهيره بفوزه على "الخفافيش". كما حقق عملاق كاتالونيا فوزه الثاني فقط في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري.

وتلقى برشلونة ضربة معنوية قبل المباراة باعلانه عن غياب لاعب وسطه بيدري الذي تعرض لوعكة صحية، ما دفع المدرب الالماني هانزي فليك بالاعتماد على الهولندي دي يونغ اساسيا في الوسط، فكان الأخير عند حسن ظن مدربه بافتتاحه التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية عقب تمريرة من فيرمين روضها داخل المنطقة وسددها بمواجهة الحارس.

وأضاف برشلونة الثاني بعد لعبة جماعية لتصل الكرة إلى أليكس بالدي مررها داخل المنطقة إلى توريس تابعها في الشباك (8).

ولم يكد فالنسيا يستفيق من الهدف الثاني حتى تلقى الثالث بعد 6 دقائق من البرازيلي رافينيا الذي تلاعب بالحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي وسدد في المرمى الخالي.

وهو الهدف الـ 12 للجناح الكاتالوني، أضاف إليها 7 تمريرات حاسمة.

وأضاف فيرمين الرابع بعدما أكد صحته حكم الفيديو المساعد "في إي آر" (24)، قبل أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بعد تسديدة من رافينيا اصطدمت بالقائم وتهيأت أمام الإسباني تابعها أرضية في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسجل دورو هدف الشرف لفالنسيا بعد تمريرة من دييغو لوبيس (58)، قبل أن يعيد البديل ليفاندوفكسي فارق الخمسة أهداف بعد تمريرة من فيرمين كسر بها مصيدة التسلل (66).

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ 17 في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (15).

وجاء الهدف السابع بالنيران الصديقة بعدما سدد توريس كرة داخل المنطقة اصطدمت بقدم تاريغا وتحولت عن طريق الخطأ في شباك حارسه (75).

وسيخوض برشلونة بمعنويات عالية مباراته الثامنة أمام أتالانتا الإيطالي في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما حجز مقعده إلى ثمن النهائي بحلوله ثانيا في المجموعة المشتركة.

الغضب والحزن

قال خوسيه غايا مدافع وقائد فالنسيا "أشعر بالغضب والحزن تجاه كل الأشخاص الذين جاءوا لرؤيتنا، وكل المشجعين الذين يتابعوننا في المنزل، يتعيّن علينا أن نعتذر لأننا لم نكن على مستوى اللعبة أو القميص الذي نمثله".

وأضاف "كانت خطوة هائلة إلى الوراء، يتعيّن علينا أن نطلب المغفرة... علينا أن نشعر بالألم بعد ذلك، لا يمكننا أن ننسى ذلك، وعلينا أن نركّز تلك الطاقة والغضب في المباراة التالية".

وبمواجهة أتلتيك بلباو، اصطدم ليغانيس أحد فرق ضواحي مدريد بالقائم والعارضة، بداية عبر رأسية ميغيل دو لا فينتي (52) وثم البديل أوسكار رودريغيس من تسديدة صاروخية من 25 مترا.

خسارة ثانية تواليا لجيرونا

ومُني جيرونا مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث، بخسارة ثانية تواليا وجاءت أمام مضيفه رايو فايكانو 1 2.

تقدم جيرونا بهدف بريان جيل (58)، قبل أن تتلقى شباكه هدفين متأخرين في غضون ثلاث دقائق عبر البديل الأنغولي راندي نكيتا (80 و83).

وهي الخسارة الثانية تواليا لجيرونا في الدوري والثالثة في مختلف المسابقات بعدما سقط أمام إشبيلية بالنتيجة ذاتها 1 2 في المرحلة الماضية وميلان الإيطالي 0 1 في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، عاد رايو فايكانو إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام ريال سوسييداد 1 3 في ثمن نهائي الكأس وتعادل أمام أوساسونا 1 1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

وفاز خيتافي على مضيفه ريال سوسييداد بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها النيجيري كريستانتوس أوتشي (72) والبديل كارليس بيريس (74 و85).

وتعرض ريال سوسييداد لخسارته الثانية في الدوري والثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعد هزيمتيه أمام فالنسيا 0 1 ولاتسيو الإيطالي 1 3 في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع خيتافي الذي حقق فوزه الخامس، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر.