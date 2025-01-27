شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ميدالية حصيلة الفراعنة في بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على منافسات بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة في نسختها الثانية والمقامة على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري.

ونجح منتخب مصر في التتويج بـ17 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

حيث حصلت ياسمينا عيسى على الميداليات الثلاث الذهبية في منافسات فردي السيدات بتصنيف SH6 عقب فوزها على الكندية "كولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-5".

وأضافت ذهبية زوجي السيدات رفقة زميلتها الهندية "راشانا باتيل" في منافسات زوجي السيدات SH6 بعد تصدرهم المجموعة دون خسارة وبالفوز على جميع منافسيهم.

أما الذهبية الثالثة فكانت رفقة شريكها الفرنسي "ماكسيم جريبوفال" في منافسات الزوجي المختلط بالتصنيف الطبي SH6 بعد فوزهما على الزوجي الكندي المكون من: "جاستين كيندريك وكولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-9".

كما حصل أبناء النيل 5 فضيات عن طريق طارق عباس بمنافسات الفردي WH1، كما حصل مع شريكته الهندية "شبانة شبانة" على فضية منافسات الزوجي المختلط WH1-WH2، إضافة إلى فضية هدى شكري والتي حصلت عليها في منافسات فردي WH1، كما توجت مع زميلتها هاجر لطفي بفضية منافسات زوجي السيدات WH1-WH2، وأخيرًا كانت فضية بسملة هاشم في منافسات تصنيف SL4.

وكان لاعبو مصر قد حصدوا أمس 9 برونزيات حيث توج محمد راشد ببرونزية منافسات فردي WH1، كما حصل رفقة زميله محمود يوسف على برونزية منافسات الزوجي WH1-WH2، كما حصل محمد حسن فراج على برونزية منافسات فردي WH2، أما شاهندة إبراهيم وبسمة نبيل فحصدا برونزيتي منافسات فردي SL3، كما حصلت منى صلاح على برونزية منافسات فردي SH6، وحصلت "منى صلاح وزينب إبراهيم" و"آية هشام ومنة الله تامر" على برونزيتي منافسات زوجي SH6، وأخيرًا توج "سيف عمرو وعبد الرحمن عبد الوهاب" ببرونزية زوجي الرجال في منافسات SS6.

وشهدت البطولة مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة وهم: الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

وحضر مراسم ختام البطولة كلا من: الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام إدارة الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية، والنائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة و"كريم شديد - شهاب يحيى - منة طناني - شريف جعفر - أحمد مجدي الدكروري - مروة علي" أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.