شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الاتحاد السكندرى يوافق على انتقال بواتينج للنصر الليبي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 10:55 م

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم الغاني بنجامين بواتينج إلى نادي النصر الليبى.

وتمت الموافقة على العرض المالي الوارد من النادي الليبي لانتقال اللاعب إلى النادي الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

على جانب آخر، يدرس طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة السيرة الذاتية لأكثر من لاعب تمهيداً لتدعيم الفرق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان الخليج 365 قد أكد أن الاتحاد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال بوالتينج إلى النصر الليبي، وهو ما أعلن عنه النادي بشكل رسمي اليوم.

ورحب طلعب يوسف برحيل بواتينج في الميركاتو الشتوي، ويضع مسئولو الناديين الرتوش النهائية على صفقة انضمام بواتنج إلى النصر الليبي في يناير الجاري.

وحقق فريق الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، فوزاً غالياً على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شكري نجيب، فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، منذ قليل، ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وبذلك يرتقى الاتحاد السكندري للمركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 12 نقطة فى المركز العاشر بجدول المسابقة.