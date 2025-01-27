شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الاثنين، باقي منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة 3 مواجهات، تجمع الزمالك مع الجونة، والمصري البورسعيدى مع إنبى، وحرس الحدود مع مودرن سبورت.

ويواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره الجونة في الرابعة عصر اليوم، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بالدوري بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، فيما خسر الجونة من البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوز وحيد وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.



جدول ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.