شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات ربع نهائي بطولة جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تختتم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، تأهلا إلى نصف النهائي عقب انتهاء منافسات اليوم الأول من ربع النهائي.

وجاءت مباريات المصريين في ختام ربع النهائي كالتالي:

ـ طارق مؤمن ومصطفى عسل

ـ هانيا الحمامي والإنجليزية جاسمين هوتون

ـ روان العربي ونور الشربيني

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.