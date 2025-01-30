شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت المقبلة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري كولر لمواجهة مودرن سبورت بالجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بحثا عن صدارة جدول ترتيب المسابقة.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

صفقات الأهلى

وكان مسئولو الأهلى نجحوا فى ضم 3 صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ضم مصطفى العش من فريق زد على سبيل الإعارة، وأحمد رضا من فريق بتروجت لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، والمهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وتريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.