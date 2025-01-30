شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى المحترفين بعد انتهاء الدور الأول.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الدور الأول من دورى المحترفين والتى أسفرت عن تواجد وادى دجلة في المركز الأول برصيد 39 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 38 نقطة، ثم وى برصيد 37، ثم أبو قير للأسمدة برصيد 34 نقطة.

وإليكم ترتيب هدافى دورى المحترفين:

محمد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية 13 هدفا.

أوجستين أوتو لاعب الترسانة 9 أهداف.

أحمد كفته لاعب كهرباء الإسماعيلية 8 أهداف.

على حسين لاعب وادى دجلة 8 أهداف.

محمد مجدى لاعب أبو قير للأسمدة 7 أهداف.

تشارليز لاعب المقاولون العرب 6 أهداف.

عوض التهامى لاعب السويس 6 أهداف.

محمود دعبسة لاعب كهرباء الإسماعيلية 6 أهداف.

محمد بلح لاعب المقاولون العرب 6 أهداف.