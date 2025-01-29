شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقفه من العرض الفرنسى لضم حارس الأهلي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل حمزة علاء حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى حمزة علاء عدة عروض من أندية خارجية خلال الفترة الماضية، آخرها من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ولا يمانع الحارس الشاب في الرحيل من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجية، لاسيما وأنه خارج حسابات الجهاز الفني بسبب الاعتماد على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق.

لكن مارسيل كولر يُفضّل بقاء حمزة علاء مع الفريق، لاسيما أن هناك ارتباطات قوية الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.

وينتهى عقد حمزة علاء مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه أيضاً بعرض مُغر من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الأهلي.