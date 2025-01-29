شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر هذه العلامة على iPhone تكشف عن بداية هجوم على تطبيقاتك المالية والان مع تفاصيل الخبر

اتجه أحد مستخدمي iPhone إلى منصة التواصل Reddit لإظهار إشعار تلقاه مرتين للجميع، متسائلاً عما إذا كان ينبغي له أن يقلق بشأنه، وجاء فى الإشعار، "إعادة تعيين كلمة المرور"، تبع ذلك "استخدم iPhone لإعادة تعيين كلمة مرور حساب أبل الخاص بك".

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، حذر خبراء الأمن من هذه الإشعارات، فيكون لديك خياران للاختيار من بينهما، عدم السماح أو السماح، وقد لا تتمكن من استخدام iPhone الخاص بك حتى تختار أحد الردود.

سيؤدي الضغط على "السماح" إلى قيام أبل بإرسال رمز إليك يسمح لك بتغيير كلمة مرورك، وما تفعله بالرمز هو المهم، ستستمر في تلقي إشعار "إعادة تعيين كلمة المرور" كل بضع ثوانٍ والذي تم إنشاؤه بواسطة المهاجم، وليس إشعارا من الشركة كما يبدو، وستتلقى مكالمة هاتفية يبدو أنها قادمة من دعم Apple، لا ترد على المكالمة.

ما يعتمد عليه المهاجمون هو انزعاجك من كل الإشعارات التي تلقيتها، سيخبرونك أن حسابك يتعرض للهجوم، ولإيقافه، ستحتاج إلى إعطائهم الرمز الذي تلقيته من أبل، وبمجرد إعطائهم هذا الرمز، يمكنهم تغيير رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك وحظرك من استخدام الجهاز، ولن تتمكن من منع اللصوص من تغيير كلمات المرور لجميع تطبيقاتك، بما في ذلك التطبيقات المالية، مما يسمح لهم بنقل أموالك إلى حساباتهم.

كما أنه بمجرد أن يغير المهاجم رمز المرور الخاص بالهاتف، فإن المصادقة الثنائية لا تساعد، وفي الواقع فإن استخدام المصادقة الثنائية من قبل الجهات السيئة يسمح لهم بالتحقق من الطلبات التي يقدمونها لتغيير كلمات المرور لتطبيقاتك.

تعد أفضل طريقة لتجنب كل ذلك مع هذا الهجوم هي تجاهل المكالمة الهاتفية التي تتلقاها بعد تلقي إشعارات "إعادة تعيين كلمة المرور".