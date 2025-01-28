شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم بعد ختام الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتمت اليوم الثلاثاء، الموافق 28 - 1 - 2025 منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بمواجهتين، حيث التقي البنك الأهلى مع بتروجت، وسموحة ضد زد، وجاءت نتائج تلك المواجهات وجدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى..

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

فاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل

فاز سموحة على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى نايل .



ترتيب هدافى الدورى

جدول ترتيب الدورى