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جدول ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم بعد ختام الجولة العاشرة

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القاهرة - سامية سيد - أختتمت اليوم الثلاثاء، الموافق 28 - 1 - 2025 منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بمواجهتين، حيث التقي البنك الأهلى مع بتروجت، وسموحة ضد زد، وجاءت نتائج تلك المواجهات وجدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى.. 

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

فاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

 

سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل

فاز سموحة على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى نايل .

سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل

 

جدول ترتيب الدورى 
ترتيب هدافى الدورى
ترتيب هدافى الدورى

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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