شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى فين؟.. نورهان طمان تكشف كواليس برومو صفقة القرن وسبب تأخير الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة من إعداد وتقديم نورهان طمان حول سبب تأخير الإعلان عن صفقة انتقال النجم المغربى أشرف بن شرقى لصفوف النادى الأهلى.

وأكدت نورهان طمان، أن اللاعب اجتاز الكشف الطبى عصر اليوم بإحدى مستشفيات منطقة المهندسين وتعاقد مسئولو النادى الأهلى مع أشرف بن شرقى بعد فسخ عقده بالتراضى مع نادى الريان القطرى، وانهى إجراءات التعاقد معه فى جلسة مع مسئولى القلعة الحمراء اليوم.

ويستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان عن صفقة المغربى أشرف بن شرقى خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادى الريان القطرى بشكل رسمى، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الصيف الجارى.

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع أشرف بن شرقى على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادى الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولى القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوى ومدة التعاقد.