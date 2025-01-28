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جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مواجهات الجولة العاشرة

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القاهرة - سامية سيد - أختتمت اليوم الثلاثاء، الموافق 28 - 1 - 2025 منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بمواجهتين، حيث إلتقي البنك الأهلى مع بتروجت، وسموحة ضد زد، وجاءت نتائج تلك المواجهات وجدول ترتيب الدورى كالتالى.. 

 

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

فاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

 

سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل

فاز سموحة على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى نايل .

سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل

 

جدول ترتيب الدورى 
جدول ترتيب الدورى
جدول ترتيب الدورى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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