الامارات | بايرن ميونيخ يتعاقد مع حارس واعد لخلافة نوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، مع حارس المرمى الواعد، يوناس أوربيج، قادماً من كولون، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، ليكون خليفة محتملاً لمانويل نوير.

وأشار بايرن، في وقت متأخر أول من أمس، إلى أن أوربيج لاعب المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاماً، وقّع عقداً حتى عام 2029، وتقدر قيمة انتقاله بنحو سبعة ملايين يورو (7.3 ملايين دولار)، ويصنف أوربيج (21 عاماً) على أنه موهبة كبيرة، لكنه كان الحارس البديل في كولون هذا الموسم، وبات الحارس الواعد أحدث الوجوه البديلة بين الحراس للمخضرم، مانويل نوير، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، ومن المتوقع أن يتم تجديد تعاقده لموسم آخر حتى عام 2026.